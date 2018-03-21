Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Поезда московского метро спрячут от вандалов под навесами

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Наземные перегоны, которые появятся на участке между станциями «Саларьево» и «Столбово» Сокольнической линии метро, накроют сплошным навесом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте московской мэрии.

«Навес над наземной частью перегона защитит инфраструктуру и поезда от осадков, а также от несанкционированного проникновения на пути», — пояснил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Навес установят на цоколь из монолитного железобетона, боковые стены будут выполнены в виде горизонтальных алюминиевых ламелей, расположенных под разными углами. Это позволит одновременно проветривать вагоны и не загораживать открывающиеся на город виды.

Высота конструкции составит от пяти до 14 метров, а ширина будет варьироваться в зависимости от участка пути.

Читайте также
Самое читаемое
Покидая завод
The Best of Russia закрывается и выставляет лучшие снимки за 10 лет
Cегодня
«Современный город – это пространство разрушения»
Экономист, урбанист и политолог о том, чего хочет горожанин
24 марта
«Тренд на бесконечное самообразование»
Почему москвичам не важно на какие лекции ходить
23 марта
«Жду, когда вновь созреет бабушкин тутовник»
История девушки, пережившей войну, блокаду и уехавшей в Москву
22 марта
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter