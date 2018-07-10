Поезда на МЦК начнут ходить чаще

Интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) в 2019 году планируют сократить до четырех минут. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

«В 2019 году мы планируем сократить интервал движения в часы пик до четырех минут», — отметил директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов.

В мае прошлого года интервал движения поездов на МЦК в часы пик уже сократили с шести до пяти минут, а в остальное время — с 12 до 10 минут.

Московское центральное кольцо открылось 10 сентября 2016 года. Всего с момента запуска им воспользовались более 222 миллионов пассажиров. В будние дни поезда МЦК перевозят свыше 400 тысяч пассажиров. Как отмечал заммэра Москвы Марат Хуснуллин, запуск пассажирского движения по МЦК снизил нагрузку на основные ветки метро — прежде всего, Кольцевую линию, — более чем на 15 процентов, а на центральные вокзалы — на 20 процентов.