Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Поезда на МЦК начнут ходить чаще

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) в 2019 году планируют сократить до четырех минут. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

«В 2019 году мы планируем сократить интервал движения в часы пик до четырех минут», — отметил директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов.

В мае прошлого года интервал движения поездов на МЦК в часы пик уже сократили с шести до пяти минут, а в остальное время — с 12 до 10 минут.

Московское центральное кольцо открылось 10 сентября 2016 года. Всего с момента запуска им воспользовались более 222 миллионов пассажиров. В будние дни поезда МЦК перевозят свыше 400 тысяч пассажиров. Как отмечал заммэра Москвы Марат Хуснуллин, запуск пассажирского движения по МЦК снизил нагрузку на основные ветки метро — прежде всего, Кольцевую линию, — более чем на 15 процентов, а на центральные вокзалы — на 20 процентов.

Читайте также
Самое читаемое
«Оголтелая пьяная биомасса»
Они решили разбить парк в центре Москвы. Но все испортил алкодвиж и кальянщики
4 сентября
«Мы боремся друг с другом, разрушаемся и больше никому не верим»
Автор бестселлера о миллениалах – про депрессии, бедность и отсутствие перспектив
7 сентября
«За мэра проголосовали и каши наелись»
Москвичи выбирают градоначальника: хроника МОСЛЕНТЫ
9 сентября
Где бы ты ни был
Что нужно знать о выборах мэра
5 сентября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter