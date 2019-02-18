Поездка из аэропорта до центра Москвы обошлась китаянке в 60 тысяч рублей

Сотрудники ГУ МВД России по Москве проводят проверку после обращения студентки из Китая. За поездку на такси из аэропорта Шереметьево до центра города с нее потребовали 60 тысяч рублей, сообщает РИАМО.

Сотрудник пресс-службы полиции рассказал, что девушка обратилась с заявлением 24 февраля. «По словам девушки, водитель указанного такси, используя мобильное приложение С , установленное на телефоне потерпевшей, под видом оплаты за проезд, совершил несанкционированный перевод денежных средств», — уточнил он.

Похожий случай произошел в столице летом 2017 года с чилийцем, который приехал в Москву для освещения матчей Кубка конфедераций. Он попросил частного таксиста довезти его до гостиницы Crowne Plaza на Краснопресненской набережной. Водитель сказал, что гость должен заплатить 60 тысяч рублей, после чего получил всю сумму. Затем он вернул пассажиру 10 тысяч и уехал. После того как делом заинтересовалась полиция, таксист вернул иностранцу деньги.

В среднем стоимость поездки из аэропорта в центр города в Москве варьируется от 1300 до 1600 рублей. Если пользоваться агрегатором, например, сервисом «Яндекс. Такси», то поездка из Шереметьево в центр (по тарифу «эконом») будет рассчитываться так: подача автомобиля стоит 300 рублей, затем каждая минута в пути будет стоить восемь рублей. Итоговая сумма будет зависеть от времени в пути и загруженности дорог.