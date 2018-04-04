Погода в Москве вернулась в норму

Переменная облачность и до десяти градусов тепла ожидается в столичном регионе 11 апреля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на юго-восточной периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается», — говорится в сообщении.

Воздух в столице и регионе прогреется до плюс десяти градусов. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью до 10 метров в секунду и относительная влажность воздуха около 40 процентов. Атмосферное давление поднимется до 758 миллиметров ртутного столба, что на 5-6 единиц выше нормы.

Синоптики предупреждают, что при повышенном атмосферном давлении могут почувствовать себя хуже люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления, мигрени, вялость. В остальном метеопараметры будут в пределах нормы.

9 и 10 апреля воздух в центре столицы прогрелся почти до 20 градусов тепла. Такие температурные показатели на семь-восемь градусов выше положенного по статистике и соответствуют климатическим показателям середины мая. Из-за аномальной температуры в столице за сутки исчезли почти все сугробы.