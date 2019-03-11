Погода в Москве взяла курс на потепление

С приходом атлантического циклона в столичном регионе началось потепление. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе суточная температура превысит норму на несколько градусов и будет соответствовать середине апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Метеоновости».

По данным метеорологов, в воскресенье, 17 марта, ожидается до пяти градусов тепла. Будет облачно, без осадков.

На следующей неделе столбики термометров могут приблизиться к отметке плюс восемь градусов.

Теплая весенняя погода продержится в столице почти всю следующую неделю, однако настоящая климатическая весна придет не раньше 27 марта.