Похищение двухсот тележек из московского супермаркета попало на видео

В Новой Москве злоумышленники украли из магазина около 235 тележек для перевозки продуктов и сдали их на металлолом. Видеозапись произошедшего была опубликована на официальном сайте ГУ МВД России по городу Москве.

На кадрах видно, как несколько мужчин загружают тележки в автомобиль.

Как уточняют в ведомстве, один из злоумышленников работал в супермаркете грузчиком и имел свободный доступ к складским помещениям. «Совместно с неустановленными соучастниками на автомобиле Газель они перевозили похищенное имущество для дальнейшей сдачи в пункт приема металлолома», — говорится в сообщении. Отмечается, что о факте кражи сообщил работник службы безопасности заведения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали первого подозреваемого по делу, 22-летнего жителя Москвы. По предварительным данным, из супермаркета было похищено 235 тележек для перевозки продуктов общей стоимостью около 855 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).