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Похитители лишили московское метро буквы «М» и попались

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В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в краже символа метрополитена в виде буквы «М». Об этом в среду, 19 декабря, «Интерфаксу» сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Установить личности злоумышленников и поймать их удалось при помощи видеосистемы. С них взята подписка о невыезде. «В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело о вандализме», — рассказал Мышляев, добавив, что максимальное наказание может составить до трех лет лишения свободы.

Инцидент произошел 19 декабря около 03:30 в районе станции метро «Улица 1905 года». Двое 20-летних мужчин залезли на крышу вестибюля подземки при помощи пожарной лестницы и отломали от опоры букву «М» вместе со светодиодным кабелем. Пропажу заметила дежурная по станции.

Отмечается, что нанесенные повреждения восстановлению не подлежат. Причиненный метрополитену ущерб оценивается в 45 тысяч рублей.

В октябре столичная полиция задержала подозреваемую в хищении кустов роз в парке Горького. По факту кражи пяти растений было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сумма ущерба составила 6,2 тысячи рублей.

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