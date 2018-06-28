Покупателей жилья в Москве заверили в стабильности цен

Резкого скачка цен на жилье в Москве из-за вступления в силу с 1 июля новых поправок в федеральный закон о долевом строительстве не ожидается. Такое мнение высказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает Интерфакс.

«В Москве создан задел на строительство жилья еще по старым правилам на ближайшие годы. По нашим оценкам в ближайшие год-два резких колебаний цен на жилье из-за новых правил долевого строительства не стоит ожидать», — сказал он. Тимофеев подчеркнул, что стоимость недвижимости может колебаться по другим причинам: например, из-за инфляции или цен на строительные материалы.

В конце июня принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» писала, что с 1 июля большинство крупных застройщиков жилья планируют повысить цены на квартиры после вступления в силу изменений в закон о долевом строительстве. Они предусматривают серьезное ужесточение правил ведения строительной деятельности.