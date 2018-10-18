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Полицейский поймал юную москвичку за ногу на лету

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В Бирюлево Восточном задержали несовершеннолетнюю, которая угрожала сверстнице убийством, а после приезда полицейских пыталась выпрыгнуть в окно. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 22 октября. Девочка-подросток позвонила в полицию и сообщила, что две ее знакомые 15 и 16 лет стучат к ней в дверь и угрожают убийством. На место выехали полицейские. При виде стражей порядка одна из угрожавших побежала наверх по лестнице и попыталась выпрыгнуть в окно, однако полицейский догнал ее на восьмом этаже.

«Он схватил ее за левую ногу, так как она уже перевесилась через открытое окно, после чего прибежавший следом сотрудник помог снять девочку с подоконника. У нее были обнаружены два кухонных ножа», — рассказал источник.

Девочку доставили в отдел полиции. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

В мае десятилетняя девочка похитила у своей бабушки 80 тысяч рублей и потратила их на игрушки в торгово-развлекательном центре «Косино Парк».

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