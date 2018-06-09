Полнолуние помешает москвичам увидеть звездопад

Первый летний звездопад достигнет своего максимума 27 июня, но увидеть москвичам его помешает полнолуние. Об этом Интерфаксу сообщили в столичном планетарии.

В этом году пик звездопада приходится практически на ночь полнолуния, так что яркий свет от спутника Земли помешает разглядеть в небе летящие метеоры , — рассказал собеседник агентства.

Июньские Боотиды наблюдаются ежегодно с 22 июня по 2 июля, показывая свой максимум 27 июня. В этот период Земля проходит вблизи орбиты кометы, и мелкие частицы кометного вещества, устремляясь к поверхности нашей планеты, сгорают в атмосфере, даря наблюдателям явление метеоров, или метеорного дождя, напомнили в планетарии.