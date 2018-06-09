Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Полнолуние помешает москвичам увидеть звездопад

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Первый летний звездопад достигнет своего максимума 27 июня, но увидеть москвичам его помешает полнолуние. Об этом Интерфаксу сообщили в столичном планетарии.

В этом году пик звездопада приходится практически на ночь полнолуния, так что яркий свет от спутника Земли помешает разглядеть в небе летящие метеоры, — рассказал собеседник агентства.

Июньские Боотиды наблюдаются ежегодно с 22 июня по 2 июля, показывая свой максимум 27 июня. В этот период Земля проходит вблизи орбиты кометы, и мелкие частицы кометного вещества, устремляясь к поверхности нашей планеты, сгорают в атмосфере, даря наблюдателям явление метеоров, или метеорного дождя, напомнили в планетарии.

Читайте также
Самое читаемое
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет - то ниже пояса
20 июня
Самые странные фанаты
Фрики, чудики и другие удивительные гости чемпионата мира
19 июня
Большие формы
Тайная жизнь главного театра страны
Cегодня
Было время
Иностранные фанаты дорвались до советской Москвы и вошли в историю
20 июня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter