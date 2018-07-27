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Полтора миллиона москвичей получили новую льготу

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Московские пенсионеры и граждане других льготных категорий получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках с 1 августа. Об этом сообщается в личном блоге мэра Сергея Собянина.

Новой льготой смогут воспользоваться 1,6 миллиона москвичей. Среди них пенсионеры, почетные доноры, родители детей-инвалидов и многодетных семей, опекуны детей-сирот и приемные родители — участники пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей.

Право бесплатного проезда действует на всех пригородных поездах, включая скорые и экспрессы. Для оформления билета необходимо иметь при себе социальную карту москвича. При первом обращении кассир запишет на социальную карту информацию о праве на льготу. В дальнейшем бесплатный билет можно будет не только оформить в кассе, но и распечатать в автомате.

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