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Полыхающий факел над Капотней сняли на видео

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На Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в районе Капотня на юго-востоке столицы заметили полыхающий газовый факел. Видеозапись с места инцидента была опубликована в среду, 6 февраля, в Telegram-канале «Московские новости».

На записи видно, как на территории предприятия происходит сильный выброс пламени. «Факел на НПЗ Капотня», — говорится в подписи к видео.

В столичном управлении МЧС опровергли версию пожара на заводе и заявили, что там ведутся технологические работы, передает «Москва 24».

В ноябре прошлого года стало известно, что на НПЗ в Капотне произошел пожар. Уточнялось, что возгорание началось в печи установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов. Борьбу с огнем вели 120 человек и 30 пожарных расчетов. Пожару присвоили третий уровень сложности.

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