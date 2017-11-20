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Пользователи сети нашли следы «собянинской» плитки в Венеции

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Пользователи сети обратили внимание на фотографии набережной в Венеции, которую выложили новой плиткой. По их мнению, власти итальянского города могли вдохновиться московской программой по благоустройству «Моя улица». Снимки, сделанные во время прогулки по венецианскому острову Джудекка, опубликовала на своей странице в Facebook директор кинотеатра «Пионер» Мэри Назари.

«Программа „Моя улица“ добралась до Венеции! В Серениссиме стало нарядней», — прокомментировала женщина свои фотографии.

Другие пользователи отметили, что венецианскую программу было бы уместнее назвать «Моя набережная».

В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в программе благоустройства столицы завершен самый сложный этап — реконструкция исторического центра.

Перед этим Москву по приглашению КБ «Стрелка» посетили зарубежные архитекторы, которые оценили результаты работ по благоустройству. В частности, основатель голландского бюро Openfabric Франческо Гарофало отметил «безумное разнообразие работы с плиткой». «Такое уже московское ноу-хау», — пояснил он.

Программа благоустройства «Моя улица» реализуется в Москве с 2015 года. В 2017 году в столице прошел уже третий ее этап, который стал масштабнее двух предыдущих. В дальнейшем реализация программы продолжится, но работы будут вестись только на небольших участках и не будут так усложнять дорожную ситуацию.

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