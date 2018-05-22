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Посетители Третьяковки перестанут выбирать между искусством и алкоголем

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Третьяковская галерея потребует убрать алкоголь из ресторана при музее после инцидента с картиной Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Об этом сообщила директор галереи Зельфира Трегулова, передает агентство «Москва».

По ее словам, все кафе и рестораны на территории Третьяковской галереи — это собственность арендаторов. В частности, алкогольные напитки есть в ресторане «Братья Третьяковы». «Сейчас мы будем разговаривать с ними, чтобы алкоголь оттуда убрали. Ресторан — это отдельное здание, будет сложно убедить владельцев отказаться», — сказала Трегулова.

25 мая вандал столбиком ограждения разбил стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил полотно. По словам мужчины, он повредил картину в состоянии алкогольного опьянения. Работа изъята из экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую.

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