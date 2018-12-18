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Последствия прорыва дамбы в Москве сняли с беспилотника

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На месте аварии в Тушинском тоннеле находятся сотрудники коммунальных служб. В работах задействована спецтехника. Видео с ходом восстановительных работ опубликовано на You-Tube канале Мир 24.

Частичное затопление Тушинского тоннеля произошло утром 10 января. Из-за провала грунта в шлюзе номер восемь канала имени Москвы вода хлынула на проезжую часть. В момент ЧП на месте не было автомобилей, никто не пострадал.

Из-за аварии на северо-западе столицы образовались многокилометровые пробки. Предполагается, что последствия подтопления будут ликвидированы к утру пятницы, 11 января. Среди возможных причин случившегося назвали ошибки при строительстве в 2003 году.

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