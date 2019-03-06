Потепление растопит московский снег

Снег, выпавший в последние дни в Москве, растает к воскресенью, 17 марта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Метеоновости».

Сильный снегопад обрушился на столичный регион вечером 12 марта, но он продлился недолго: в среднем выпало около сантиметра снега, который не растаял из-за минусовой температуры. В ночь на 13 марта осадки прошли в некоторых районах Москвы и Подмосковья.

«Но зима напрасно пугает жителей столицы: тепло спешит в центр России. В четверг днем воздух прогреется до 3-4 градусов, а к воскресенью и средняя суточная температура воздуха станет положительной», — уточнили синоптики.

Таяние снега продолжится на следующей неделе, но окончательно снежный покров сойдет не раньше апреля.