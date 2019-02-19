Появилась карта метро будущего

Представлена карта московского метро 2023 года. Она опубликована на сайте «Комсомольской правды».

Кроме новых станций, в схему метрополитена интегрированы железнодорожные линии Московских центральных диаметров (МЦД). Два направления должны запустить уже в этом году.

«Комсомольская правда»

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, к 2023 году в шаговой доступности от станций метрополитена будут проживать свыше 90 процентов москвичей.

В сентябре 2018 года была представлена 3D-схема станций Московского метрополитена. Модель построена на основе общедоступных координат станций метро и глубин их заложения. Судя по схеме, выше всех в пространстве находятся станции «Теплый Стан», «Коньково» и «Беляево» Калужско-Рижской линии, ниже всех — «Киевская» Кольцевой линии и «Парк Победы».