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Появились подробности новых учений ФСО в Кремле

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Федеральная служба охраны (ФСО) РФ провела в пятницу 30 ноября в Кремле плановые тактико-специальные учения при взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в ходе учения отрабатывались вопросы, связанные с пресечением терактов, организацией прибытия разными способами антитеррористических подразделений, тушением условного пожара и оказанием экстренной медицинской помощи.

В ведомстве рассказали, что учения проводились на значительной части территории Кремля, Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади.

Ранее были опубликованы кадры нового этапа учений ФСО на территории Московского Кремля. Сообщалось, что военные аппараты кружили над центром столицы и готовились к посадке около Кремлевской стены: сотрудники ФСО отрабатывали методы по пресечению террористических угроз с помощью авиации.

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