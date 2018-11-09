Появился способ попасть в аэропорт за один рубль

Дети в возрасте до 14 лет в течение полутора месяцев смогут ездить на аэроэкспрессах за один рубль. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщается на сайте компании «Аэроэкспресс».

Как отмечается, специальные льготные условия будут действовать с 1 декабря 2018-го по 15 января 2019 года. Чтобы получить скидку, необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка, сотрудникам компании в терминалах «Аэроэкспресс» в аэропортах и на вокзалах. Акция действует на всех направлениях «Аэроэкспресса» и распространяется на поездки в вагонах стандартного класса.

«Период проведения акции мы выбрали не случайно — это предпраздничные дни, в школах начинаются новогодние каникулы. В это время традиционно увеличивается количество пассажиров, путешествующих с детьми», — пояснила гендиректор компании Алина Бисембаева.

В настоящее время право на бесплатный проезд всегда предоставляется детям до пяти лет при предъявлении документа, удостоверяющего возраст ребенка.