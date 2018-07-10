В Москве начался двухдневный праздник

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города. Его слова опубликованы на сайте мэрии.

«Нашей любимой Москве — 871 год. Почти девять веков, вместивших в себя превращение пограничной крепости на Боровицком холме в глобальный мегаполис. Столица России гордится своим прошлым, ценит настоящее и дорожит завтрашним днем. И это завтра создается сегодня», — сказал он.

Также Собянин напомнил о программе развития инфраструктуры в городе и указал ее основные вехи. В частности, речь идет об открытии новых станций метро, создании Московских центральных диаметров, успехах школьников в олимпиадах, обновлении ВДНХ и открытии парка «Зарядье».

День города в Москве отмечается 8 и 9 сентября. В столице запланировано 160 концертов и праздничных программ, 90 выставок, лекций и творческих встреч, 100 мастер-классов и 20 благотворительных акций. Для празднования Дня города московская мэрия заключила контракты на общую сумму в 457,2 миллиона рублей.