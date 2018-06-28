Предусмотрительность спасла Москву от транспортного ада на ЧМ-2018

Власти Москвы объяснили, почему в Москве во время проведения матчей чемпионата мира по футболу не было проблем с транспортом. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

По словам заммэра, проблем с трафиком не было из-за заблаговременного строительства новых станций метро, дорог и эстакад. «Никто не ощутил проблем с транспортом на ЧМ. У нас после окончания матчей в течение 20-30 минут линии метро и Московского центрального кольца входили в свой нормальный рабочий график. Это говорит о том, что системы спроектированы правильно, что не зря мы построили метро, дороги и расширения», — уточнил он.

Также Хуснуллин, что если бы на на Волоколамском шоссе не построили эстакаду, проезд к стадиону «Спартак» был бы невозможен: там была бы большая пробка. «Я сам посетил все матчи и проблем не ощутил ни при подъезде автомашин, ни пешком, ни на общественном транспорте», — добавил он.

Чемпионат мира в России начался 14 июня и продлится по 15 июля. Матчи прошли на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург. Финал чемпионата состоится на московском стадионе «Лужники»: там пройдет матч между командами Франции и Хорватии.