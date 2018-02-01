Вычислен типичный московский преступник

Прокуратура Москвы составила социальный портрет среднестатистического столичного преступника. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы надзорного ведомства.

Отмечается, что чаще всего преступления в городе совершают приезжие мужчины, которые взрослели в годы перестройки или в 1990-е годы и не нашли постоянного источника дохода. «Из фигурантов уголовных дел чаще всего совершали преступления мужчины (84 процента), со средним образованием (73 процента), не имеющие постоянного источника дохода (65 процентов), не жители Москвы (52 процента), в возрасте 30-49 лет (50 процентов)», — уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, две трети преступлений в столице приходятся на кражи или мошенничество, а число насильственных преступлений продолжает ежегодно снижаться. Так, за пять лет число убийств и покушений на убийство сократилось с 447 до 315, а число случаев причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось с 1,4 тысячи до менее 1 тысячи.

Кроме того, в 2017 году было зафиксировано снижение числа преступлений на улицах и в общественных местах, а также количества краж, грабежей и разбоев.

В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уровень преступности в столице снизился более чем на 20 процентов. По его словам, этому способствовал экономический рост, который позволил предоставить горожанам больше возможностей для трудоустройства.