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Причину затопления Тушинского тоннеля нашли в ошибках времен Лужкова

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Причиной прорыва дамбы и затопления Тушинского тоннеля в Москве в январе могли стать ошибки, допущенные в ходе его строительства в 2000 году. Об этом в пятницу, 22 февраля, заявил ТАСС глава Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

По его словам, комиссия по расследованию причин аварии предварительно установила, что затопление произошло в результате отклонений от проекта при строительно-монтажных работах в рамках возведения третьей очереди тоннеля.

Как следует из имеющихся в распоряжении агентства документов, автомобильный тоннель для организации движения из города в область и съезда на улицу Свободы был построен по инициативе столичных властей под каналом на Тушинском участке в 2000 году. Соответствующее распоряжение 21 сентября 1999 года подписал занимавший тогда должность мэра Москвы Юрий Лужков.

В январе заммэра столицы Петр Бирюков высказал мнение, что авария в районе Тушинского тоннеля могла произойти из-за ошибок при расширении Волоколамского шоссе в 2003 году. Лужков в ответ заявил, что подтопление никак не связано с работой его команды в начале 2000-х годов.

Тушинский тоннель и часть Волоколамского шоссе начало затапливать днем 10 января из-за прорыва дамбы, который произошел в результате провала грунта. Автомобилей в тот момент в тоннеле не было. Авария привела к частичному закрытию трассы и заторам в районе происшествия. Движение в районе ЧП было восстановлено уже к вечеру.

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