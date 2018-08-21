Приподнятый пешеходный переход появился в Москве

На Керченской улице в Москве установили первый приподнятый пешеходный переход. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Новый переход изготовлен из резиновой смеси на основе стирольного каучука, срок его службы — до пяти лет.

По словам руководителя дирекции по строительству и эксплуатации улично-дорожной сети ЦОДД Андрея Алексеева, раньше для таких переходов использовали брусчатку. «Однако из-за тяжелой техники этот материал быстро изнашивается, поэтому было решено опробовать резиновые пластины», — отметил он.

Алексеев также отметил, что новые переходы могут снизить аварийность, так как водители при подъезде к ним сбрасывают скорость. Он добавил, что установка первого перехода — «начало большого эксперимента», который продлится в течение двух-трех месяцев.

В августе в ЦОДД сообщили, что транспортная структура в Москве полностью готова к началу нового учебного года. Особое внимание уделяется безопасности подходов и подъездных путей к школам, устанавливаются светофоры и лежачие полицейские.