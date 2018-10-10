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Привыкшие к теплу москвичи расстроятся через пару дней

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С конца рабочей недели погода в столичном регионе поменяется: с пятницы начнет холодать, а в выходные возможны заморозки. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов Гидрометцентра России в среду, 17 октября.

«В ночь на воскресенье уже от минус двух до плюс трех градусов, в ночь на понедельник — минус один — плюс четыре. Будут и осадки, вероятнее всего дождь, потому что дневные температуры все-таки положительные — плюс 14-16 в пятницу, в выходные уже прохладнее — плюс 8-13 в субботу и 6-11 в воскресенье», — уточнили синоптики.

По их данным, такие температурные показали ближе к норме, чем те, что наблюдаются в последние несколько дней.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что до пятницы включительно в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух будет прогреваться до 14-16 градусов.

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