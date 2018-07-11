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Пробок на дорогах Москвы в часы пик стало меньше

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Дороги Москвы в вечерние часы пик стали менее загруженными. Об этом сообщил вице-президент по вопросам дорожного движения компании TomTom Ральф-Питер Шафер, передает агентство «Москва».

Исследователи провели анализ трафика Москвы и прилегающих городов. По словам Шафера, показатель загруженности столичной дорожной сети снизился с 44 процентов в 2016 году до 43 процентов в 2017-м. В пиковые вечерние часы загруженность дорог сократилась с 94 до 91 процента.

«В Москве интенсивное движение, дорожная сеть сильно загружена. Но за последние пять лет мы наблюдаем огромные усилия московских властей по решению этой проблемы. Город использует интеллектуальные технологии, комплексную систему организации дорожного движения и подходы, ориентированные на большие данные», — сказал он.

Он также отметил, что свою роль в улучшении трафика сыграло и обновление подвижного состава общественного транспорта, каршеринг, а также развитие велоинфраструктуры. «Горожане чаще используют велосипеды, трамваи, автобусы и метро. Удобные виды общественного транспорта побудили больше людей выбрать альтернативные транспортные средства», — пояснил Ральф-Питер Шафер.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в десятку мегаполисов мира с наиболее развитыми системами городского транспорта. Аналитики оценили транспортные системы 24 крупных городов мира в пяти аспектах: доступность инфраструктуры, финансовая доступность, эффективность, удобство и безопасность.

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