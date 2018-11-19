Проезд в московских электричках подорожает

В столичном регионе увеличится стоимость проезда в пригородных поездах. Об этом в среду, 19 декабря, «Интерфаксу» сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Изменения вступят в силу 1 января 2019 года. «Тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья — 23 рубля», — пояснили в департаменте, добавив, что увеличение не превышает прирост инфляции за два с половиной года.

На данный момент цена проезда составляет 34 и 22 рубля соответственно.

В декабре стало известно о том, что с 1 января 2019 года в Москве также повысится стоимость стоимость жилищных услуг. Стоимость содержания жилого помещения вырастет в среднем на 1 рубль 90 копеек, платы за капитальный ремонт — на 1 рубль 19 копеек.