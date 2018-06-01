Прокатные велосипеды в Москве адаптировали для болельщиков

С понедельника, 11 июня, в Москве заработал специальный тариф велопроката. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Тариф получил название Fan 2018 и приурочен к чемпионату мира по футболу. «Тариф будет удобен для тех, кто приезжает в Москву на несколько дней и планирует в это время пользоваться велопрокатом. Он позволяет подключить доступ к системе проката за 350 рублей, где все поездки в эти три дня будут бесплатными не до 30 минут, а до 60 минут», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что изменение тарифа организовано для того, чтобы гостям столицы было удобно передвигаться по городу во время проведения чемпионата. «Чтобы они могли посмотреть как можно больше достопримечательностей и красот нашего города, используя быстрый и экологичный вид транспорта», — добавили в департаменте.

По новому тарифу можно пользоваться велосипедами три дня за 350 рублей, при этом туда входит один час проката, а дальнейшее использование велосипеда осуществляется по стандартному тарифу.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования примут стадион «Лужники» и «Открытие Арена».