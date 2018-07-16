Прояснилась судьба разгромившей московский автосалон косули

Косулю, которая бегала по помещению московского автосалона и разбила стекло, нашли. Как сообщает Telegram-канал Hue, животное отвезли ветеринару.

Предполагается, что после реабилитации ее передадут в специальный приемник.

Косуля забежала в автосалон в Кунцево 20 июля. На видео заметно как животное бегает по техцентру среди машин и пытается найти выход. Работники заведения безуспешно пытаются направить его к двери и вывести наружу. В один из моментов животное начинает бегать рядом с автомобилем Mercedes. «Только не „Мерседес“!», — кричит автор видео, испугавшийся за машину.

Автомобиль не пострадал. Косуля убежала, выбив окно. Сотрудники автосалона сообщили об этом зоозащитникам, но сразу найти ее не получилось.