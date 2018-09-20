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Психиатр поставил диагноз ожидающим в очереди iPhone

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Поведение людей, которые уже несколько дней стоят в очереди к магазину в центре Москвы, где будет продаваться новый iPhone, можно назвать охарактеризовать как легкую форму зависимости. Такое мнение выразил главный психиатр столицы Георгий Костюк, передает ТАСС.

«Мания в приобретении каких-либо товаров — это одна из разновидностей шопоголизма, или по-научному ониомании. У людей с зависимостью от приобретения вещей определенной марки мозговой центр, отвечающий за удовольствие от процесса покупки этой вещи, гипертрофирован и требует постоянной стимуляции. И простимулировать его можно только покупкой определенной вещи», — пояснил он и рекомендовал стоящим в очереди обратиться за помощью к специалистам, которые помогут им избавиться от мыслей о покупках.

Очередь к магазину Apple на Тверской начала образовываться в конце прошлой недели. Некоторые признались, что планируют заработать: они намерены продать свои места в очереди ближе к дате появления гаджета в магазине. Например, первое место оценивается в 400 тысяч рублей.

Старт продаж в России намечен на 28 сентября.

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