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Психоделическую квартиру в Москве выставили на продажу

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Квартиру с психоделическим интерьером продают в центре Москвы. Объявление о продаже опубликовано на сайте объявлений Avito.

Двухкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров продается за 27,5 миллионов рублей. Апартаменты находятся в доме 23/25 на Смоленской-Сенной площади в 600 метрах от станции метро «Смоленская».

По словам хозяина квартиры, она обладает «эксклюзивным архитектурным проектом с необычным дизайнерским решением, встроенной кухней и дизайнерской мебелью ведущих мировых брендов».

В июле стала известна стоимость самой маленькой квартиры в Москве. Жилье площадью 10,5 квадратных метров продавалось за 1,8 миллиона рублей.

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