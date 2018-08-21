Психоделическую квартиру в Москве выставили на продажу

Квартиру с психоделическим интерьером продают в центре Москвы. Объявление о продаже опубликовано на сайте объявлений Avito.

Двухкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров продается за 27,5 миллионов рублей. Апартаменты находятся в доме 23/25 на Смоленской-Сенной площади в 600 метрах от станции метро «Смоленская».

По словам хозяина квартиры, она обладает «эксклюзивным архитектурным проектом с необычным дизайнерским решением, встроенной кухней и дизайнерской мебелью ведущих мировых брендов».

В июле стала известна стоимость самой маленькой квартиры в Москве. Жилье площадью 10,5 квадратных метров продавалось за 1,8 миллиона рублей.