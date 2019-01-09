Психолог дал совет одиноким москвичам на День святого Валентина

Москвичам, которые остались без пары на День святого Валентина, не стоит остро воспринимать одиночество, лучше порадовать себя подарком. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заведующего отделением психотерапевтической помощи и социальной работы ГБУЗ ПКБ №1 им. Н.Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никиту Чернова.

«Отсутствие романтических отношений не означает, что вы хуже других. Вообще ничего не означает. Ни 14 февраля, ни в другие дни. Порадуйте себя в этот день — подарите то, что хотели бы получить», — посоветовал он.

Клинический психолог Анна Якушенко уточнила, что если одиночество ощущается особенно остро, стоит обратиться к специалисту.

День святого Валентина (или День всех влюбленных) отмечается 14 февраля.