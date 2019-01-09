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Психолог дал совет одиноким москвичам на День святого Валентина

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Москвичам, которые остались без пары на День святого Валентина, не стоит остро воспринимать одиночество, лучше порадовать себя подарком. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заведующего отделением психотерапевтической помощи и социальной работы ГБУЗ ПКБ №1 им. Н.Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никиту Чернова.

«Отсутствие романтических отношений не означает, что вы хуже других. Вообще ничего не означает. Ни 14 февраля, ни в другие дни. Порадуйте себя в этот день — подарите то, что хотели бы получить», — посоветовал он.

Клинический психолог Анна Якушенко уточнила, что если одиночество ощущается особенно остро, стоит обратиться к специалисту.

День святого Валентина (или День всех влюбленных) отмечается 14 февраля.

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