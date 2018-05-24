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Птица-секретарь и мадагаскарские фоссы появятся в Москве

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В течение года в Московском зоопарке поселятся редкие краснокнижные животные. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В частности, в зоосаде появятся мадагаскарские фоссы, птица-секретарь, гривистый волк и кустарниковая собака. На данный момент для новых обитателей благоустраивают вольеры. По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, у них есть стратегия по формированию и пополнению коллекции.

«На данный момент наша приоритетная задача — привезти пары к тем животным, которые уже содержатся в зоопарке, а также создать устойчивые и генетически разнообразные популяции живущих у нас редких видов», — пояснила она.

Акулова отметила, что ценных животных Московскому зоопарку передают в рамках европейских программ по сохранению популяции редких видов в неволе. Например, фоссы прилетят в Москву из немецкого зоопарка Дуйсбурга, птица-секретарь — из французского орнитологического заповедника, а гривистый волк и кустарниковая собака — из Берлинского зоопарка.

В апреле в Московском зоопарке появились голубые бараны, занесенные в Красную книгу. Их привезли из Центра воспроизводства редких видов. Получить потомство от животных рассчитывают уже в следующем году.

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