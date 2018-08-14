Путь москвичей до квартир стал безопаснее

На западе Москвы с начала года по программе капитального ремонта ввели в эксплуатацию 92 новых лифта. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.

«Всего в 2018 году на западе Москвы планируется заменить лифты почти в 30 домах», — добавили в пресс-службе фонда.

Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Москве реализуется с июля 2015 года. Всего в ее рамках планируется отремонтировать 354 тысячи инженерных систем и конструктивных элементов, а также заменить 112 тысяч лифтов.

В июле сообщалось, что в московских жилых домах начали устанавливать современные малошумные лифты. Они оборудованы видеокамерами и мониторами диагональю восемь дюймов, на которых отображаются параметры работы: направление движения, грузоподъемность, прохождение этажей.