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Снесенные пятиэтажки превратят в щебень и беговые дорожки

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Снесенные в Москве пятиэтажки будут полностью утилизированы и переработаны в стройматериалы. Об этом газете «Известия» во вторник, 20 июня, заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он отметил, что при демонтаже хрущевок будет использоваться технология «умного сноса». «Речь идет и о технологиях, позволяющих минимизировать шум и пыль при сносе зданий. Немаловажно и то, что большая часть строительных отходов будет отправлена на переработку для получения вторсырья», — сказал чиновник.

В департаменте уточнили, что сносить здания собираются поэтапно, начиная с разборки инженерных коммуникаций. Весь строительный мусор в ходе разбора здания разделят по типам и вывезут на специализированные предприятия.

Бетон, кирпич, плиты и лестничные пролеты отправят в дробильные цеха. Один четырехподъездный дом можно будет переработать там за неделю. В итоге получится щебень для временных дорог, из которого также можно будет повторно делать бетонные конструкции.

Кровли переработают в гудрон, стекло — в стекловату, керамические отходы превратят в крошу для пешеходных дорожек, пластик пойдет на изготовление тротуарной плитки, урн, покрытия для беговых дорожек и теннисных кортов, а деревянные отходы направят на производство топливных брикетов.

В департаменте строительства заявили, что работающие в столичном регионе предприятия по переботке строительных отходов справятся с мусором, который образуется в ходе программы реновации. Всего в Москве и Подмосковье действует более 20 дробилок, мусоросортировочных комплексов и пунктов приема металлолома.

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