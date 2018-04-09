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Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ

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Прогулочная аллея протяженностью более пяти километров появится на территории ВДНХ. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Новая аллея соединит центральную часть выставочного комплекса с ландшафтным парком и другими новыми зонами. На ней проложат дорожки для пешеходов и велосипедистов, а также обустроят удобные зоны отдыха с павильонами проката велосипедов и электрического транспорта, кафе, навесами и скамейками.

В пресс-службе ВДНХ подчеркнули, что масштабная реконструкция выставочного комплекса началась четыре года назад. Такие работы здесь не проводились с 1950-х годов. В настоящее время на ВДНХ в работе находятся порядка 40 объектов, в том числе павильоны центральной зоны выставки и фонтаны.

«После реконструкции ВДНХ возродится и снова станет одним из самых удобных и любимых мест отдыха в городе», — говорится в сообщении.

ВДНХ — второй по величине выставочный комплекс в городе. Входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. Общая площадь его территории составляет более 317 гектаров.

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