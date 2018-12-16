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Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео

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Два автомобиля столкнулись на МКАД и загорелись. Видеозапись произошедшего была опубликована в субботу, 22 декабря, на странице сообщества «Москва с огоньком» во «ВКонтакте».

На записи видны очертания транспортных средств, охваченных огнем. «Очевидцы сообщают, что водитель Газели не справился с управлением, его развернуло, и в него врезалось такси», — говорится в подписи к видео. О последствиях инцидента не сообщается.

В ноябре в сети было опубликовано видео с горящим рейсовым автобусом. Автомобиль проехал несколько десятков метров, прежде чем остановиться.

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