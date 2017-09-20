Пытавшийся сбыть 31 килограмм героина гость столицы предстанет перед судом

Уроженец Средней Азии, пытавшийся сбыть в Москве партию героина весом более 31 килограмма, предстанет перед судом. Об этом официпальный представитель МВД Ирина Волк в воскресенье, 24 сентября, сообщила агентству РИА Новости.

По словам Волк, расследование дела завершено.

27-летний мужчина был задержан 3 апреля на Южнобутовской улице. У него изъяли сверток с порошком. При обыске дома, где он проживал, было обнаружено еще 56 таких свертков. Исследование показало, что это героин общей массой более 31 килограмма, что составляет около 560 тысяч разовых доз. Рыночная стоимость партии — примерно 3,2 миллиона долларов. Было возбуждено дело по двум статьям УК РФ — 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).