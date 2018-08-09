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Редкий аист попал в московский орнитарий после удара током

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В орнитарий в парке «Сокольники» принесли редкого аиста, которого ударило током. Об этом сообщил руководитель проекта Вадим Мишин, передает агентство «Москва».

Как рассказал Мишин, состояние у птицы тяжелое, в ближайшее время ей проведут операцию. «Пострадали в основном лапы, одна требует операции, а другая немного шевелится. Сейчас ему сделали специальный подвес, чтобы он не лежал, а висел и разрабатывал лапы, крылья», — пояснил он.

Предполагается, что аист сел на электрический столб и задел провода. По словам Мишина, это достаточно распространенный случай. «У них в крови — сесть на возвышенности. Чаще всего птицы при этом гибнут», — заключил орнитолог.

Мишин также отметил, что для столичного региона это довольно редкий вид птиц. Они более распространены к югу России.

Аисты — род птиц из отряда голенастых. В Европе распространены два вида птицы: черный и белый. Так как аистов не преследуют, то они очень доверчивы и подходят близко к жилищам.

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