Рекорд царских времен пал вслед за сталинским

По данным метеостанции ВДНХ, 19 октября в 13:00 воздух в столице прогрелся до 16,3 градуса тепла. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Более ста лет в столице 19 октября не было такого тепла!» — отметили синоптики. По их данным, это второй за сезон рекорд максимальной температуры.

За два часа до этого, в 11:00, воздух прогрелся до 15,1 градуса., что стало рекордом для этого дня за последние 70 лет.

Предыдущий абсолютный рекорд для 19 октября — плюс 16,2 градуса в 1881 году.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие выходные в Москве станет холоднее, а время температурных рекордов прошло. 20 и 21 октября в столичном регионе будет до 11 градусов тепла.