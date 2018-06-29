Рекордсмена ЕГЭ позвали учиться в МГУ

В МГУ имени Ломоносова выразили надежду, что московский школьник Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов по ЕГЭ, поступит к ним. Об этом заявил заместитель декана по научной работе факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ (ФББ МГУ) Борис Фенюк, передает РИА Новости.

В среду, 4 июля, школьник посетил факультет, на который и планирует поступать. Фенюк обсудил с выпускником перспективы учебы в МГУ. «Мы с ним говорили о том, что его ожидает здесь, если он поступит. И я ему рассказывал про нашу специальность, про биоинженерию, что она сейчас востребована, равно как и биоинформатика», — рассказал заместитель декана.

По его словам, Руслан — хороший и ответственный молодой человек. «Когда человек к этому возрасту может выучиться так, чтобы сдать четыре ЕГЭ на 100, значит, учиться он умеет, поэтому мы с большим энтузиазмом ожидаем его дополнительных результатов по математике и ждем его с распростертыми объятиями», — заключил он.

Руслан Салимгареев набрал 400 баллов, сдав четыре ЕГЭ на высший балл — обязательные русский язык и математику, а также биологию и химию. Основной этап сдачи ЕГЭ прошел с 28 мая по 2 июля. Экзамен сдали около 730 тысяч человек.