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Режим работы МЦК изменится на новогодних праздниках

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С 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года станции Московского центрального кольца (МЦК) будут работать в другом режиме. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы МЦК.

В субботу, 29 декабря, «Ласточки» будут курсировать по режиму рабочего дня: пятиминутный интервал с 7:30 до 11:30 и 16:00 до 21:00, в остальное время — интервал в 10 минут. С 30 декабря по 8 января поезда будут курсировать по графику выходного дня (с 12:30 до 18:00 время ожидания поезда составит пять минут, в другой временной промежуток — 10).

С 31 декабря на 1 января МЦК будет работать круглосуточно. В Рождество режим работы будет продлен на два часа.

В связи с праздниками изменился и режим работы столичного метро: в новогоднюю ночь подземка будет работать круглосуточно, а в рождественскую — до 02:00 ночи.

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