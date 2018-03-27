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Росгвардеец спас в метро упавшего на рельсы мужчину

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Сотрудник ОМОНа московского управления Росгвардии спас мужчину, который потерял сознание и упал на пути в метро. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Инцидент произошел на станции «Римская» около шести утра. Росгвардеец ехал на работу и увидел, как пассажир упал на пути из-за потери сознания. Как отмечают в ведомстве, сотрудник ОМОНа сразу вытащил пострадавшего на платформу.

Дежурная по станции увидела происходящее, остановила поезд и вызвала бригаду скорой помощи. «Пострадавший 28-летний мужчина с диагнозом „закрытая черепно-мозговая травма головы и сотрясение головного мозга“ доставлен в одну из клинических больниц Москвы», — сообщили в ведомстве.

В сентябре 2017 года байкер перекрыл движение на Минском шоссе, чтобы остановить самоубийцу. После долгих разговоров и обещания прокатить парня на своем мотоцикле байкеру все же удалось уговорить его не прыгать.

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