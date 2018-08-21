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Москвичи вернули моду на Киевскую Русь

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Самые необычные имена, которые родители дали новорожденным с начала года, назвали в столичном управлении ЗАГС. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Продолжают набирать популярность славянские и греческие имена. Так, в этом году в Москве появились мальчики Святополк (такое имя носили несколько русских князей, в том числе правившие Киевской Русью), Амвросий, Дар, Поликарп, Леонтий, Домислав, Северьян, Никанор и Евстафий. Среди маленьких москвичек теперь есть Ладислава, Добромира, Гликерия, Ладомира, Степанида, Мстислава, Ива, Муза и Весна.

Также на свет в столице появились мальчики по имени Дональд, Уолтер, Яго, Томислав, Арамис и девочки с именами Семирамида, Камелия, Хлоя, Лолита, Джульетта, Герда и Ляля.

По словам начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, редкое имя обычно дают ребенку в семье, где один из родителей иностранец. «Хотя какой-то заметной тенденции увеличения числа необычных имен у новорожденных мы в последнее время не наблюдаем. Напротив, москвичи все чаще называют детей традиционными именами, которые носили их мамы, папы, дедушки и бабушки», — отметила она.

В феврале в столичном управлении ЗАГС рассказали о самых необычных именах для новорожденных в 2017 году. Тогда Ирина Муравьева сказала, что при выборе имени родители руководствуются не модой, а желанием «дать сыну или дочке красивое, при этом нераспространенное имя».

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