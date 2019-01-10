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С нелегальными работниками в Москве решили бороться парковками

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Москвичам предложили выдавать абонементы на бесплатную парковку рядом с местом официальной работы. Такую инициативу выдвинул депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, передает в пятницу, 18 января, РИА Новости.

«Жители столицы жалуются на чрезвычайные высокие издержки, связанные с платой за паковку автомобиля в течение рабочего дня. Для многих семей данные расходы являются чрезмерными для их бюджета», — пояснил Власов.

По его мнению, подобные меры могут способствовать переходу неофициально трудоустроенных горожан на легальную работу, а также значительно повысить уровень благосостояния жителей города.

В декабре прошлого года в столице ввели новые правила парковки. В частности, с 15 декабря были обновлены тарифы на парковку в центре города и около бизнес-центра «Москва-Сити»: стоимость одного часа теперь составляет 380 рублей. Кроме того, время бесплатного периода парковки на всех улицах сократилось до пяти минут, а на 237 улицах было отменено право бесплатной парковки по воскресеньям. Также удвоился штраф за неоплату парковки: сумма выросла до пяти тысяч рублей.

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