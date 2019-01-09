С оттепелью в Москву пришел дождь и гололед

В четверг, 31 января, в столичном регионе будет пасмурно, возможен дождь. Такой прогноз составил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Вечерняя Москва». На дорогах образовался гололед.

«В течение дня пасмурная погода сохранится, небольшие осадки продолжатся. Ветер будет южный со скоростью до 9 метров в секунду. Потеплеет до плюс 2 градусов», — уточнил специалист.

Из-за повышения температуры усилится таяние снега. Высота снежного покрова уменьшится примерно на 25-30 сантиметров и вернется к декабрьским показателям.

На выходных в столичный регион может прийти ледяной дождь. Он наблюдается при наличии температурной инверсии, когда у поверхности земли находится холодный воздух, а над ним — слой более теплого воздуха с положительной температурой.