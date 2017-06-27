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Самовольно построенное похоронное бюро снесли на юге Москвы

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Незаконные постройки снесли во дворе одного из домов на Промышленной улице на юге Москвы. Местные жители пожаловались на то, что под окнами их квартир появились ангары и навесы, огороженные забором. Об этом в среду, 28 июня, сообщается на сайте столичной госинспекции по недвижимости.

«Жалобы оказались обоснованными. Нежилые помещения на первом этаже жилого дома использует бюро похоронных услуг, но помещений оказалось мало, решили выйти во двор и огородили придомовую территорию площадью более 300 квадратных метров 30-метровым забором», — говорится в сообщении.

Никаких документов на данную территорию у владельцев бизнеса не оказалось. По факту нарушения порядка использования земельного участка было возбуждено административное производство. Организацию оштрафовали.

В феврале в Москве прошла четвертая волна сноса самостроя. В список подлежащих ликвидации сооружений вошли 54 здания в разных округах Москвы в пределах МКАД. Наибольшее их количество было расположено в Северо-Восточном округе — 14. В Южном таких объектов оказалось восемь, в Юго-Западном, Северном и Юго-Восточном — по семь.

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