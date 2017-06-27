Самовольно построенное похоронное бюро снесли на юге Москвы

Незаконные постройки снесли во дворе одного из домов на Промышленной улице на юге Москвы. Местные жители пожаловались на то, что под окнами их квартир появились ангары и навесы, огороженные забором. Об этом в среду, 28 июня, сообщается на сайте столичной госинспекции по недвижимости.

«Жалобы оказались обоснованными. Нежилые помещения на первом этаже жилого дома использует бюро похоронных услуг, но помещений оказалось мало, решили выйти во двор и огородили придомовую территорию площадью более 300 квадратных метров 30-метровым забором», — говорится в сообщении.

Никаких документов на данную территорию у владельцев бизнеса не оказалось. По факту нарушения порядка использования земельного участка было возбуждено административное производство. Организацию оштрафовали.

В феврале в Москве прошла четвертая волна сноса самостроя. В список подлежащих ликвидации сооружений вошли 54 здания в разных округах Москвы в пределах МКАД. Наибольшее их количество было расположено в Северо-Восточном округе — 14. В Южном таких объектов оказалось восемь, в Юго-Западном, Северном и Юго-Восточном — по семь.