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Сапсаны вернулись на шпиль высотки МИД России

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На шпиль высотного здания Министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве вернулось семейство соколов-сапсанов. Об этом в субботу, 30 марта, сообщил МИД на своей странице в Facebook.

Птицы обитали на шпиле еще до реконструкции. «По завершении ремонтных работ на верхней секции высотки инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо с мелким щебнем, чтобы создать максимально удобные условия обитания для птиц», — говорится в сообщении министерства.

За соколами дистанционно наблюдают орнитологи из научно-методического центра «Биоразнообразие». Сейчас у птиц идет период кладки яиц и высиживания потомства.

«И, возможно, уже через несколько недель у обитателей мидовского шпиля появится пополнение!» — добавили в МИД.

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