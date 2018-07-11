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Саудовцы в один вечер спустили на Никольской восемь миллионов рублей

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Туристы из Саудовской Аравии, приехавшие в Москву на чемпионат мира по футболу, потратили за один вечер восемь миллионов рублей на Никольской улице. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передает РИАМО.

«Гости из Саудовской Аравии потратили за один вечер восемь миллионов рублей только на Никольской улице в Москве», — сказала она.

По словам Ломидзе, футбольные болельщики также активно осматривали города России, брали экскурсии и покупали сувениры.

Всего футбольные болельщики в Москве потратили почти 100 миллиардов рублей. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в общей сложности чемпионат мира в городе посетило около 3,8 миллиона футбольных фанатов.

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