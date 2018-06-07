Саудовский принц займет целый этаж в отеле у Кремля

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд с делегацией займет весь 11-й этаж отеля Ritz Carlton около Кремля. Об этом сообщает Daily Storm.

По информации издания, принц прилетит в Россию на девяти самолетах, а охранять его будут сотрудники ФСО из Кремля и Госдумы. Сотрудникам для входа на 11-й этаж будут выдавать специальные пропуски.

В Ritz Carlton не стали комментировать информацию о заселении в отель саудовского принца.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перечислил 13 высокопоставленных гостей из-за рубежа, которых Владимир Путин планирует принять перед открытием чемпионата мира по футболу. Среди них есть и саудовский принц Мухаммед ибн Салман.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд — наследный принц Саудовской Аравии, сын короля страны Салмана. В мае этого года журнал Forbes назвал его одним из самых влиятельных людей мира. Первый визит саудовского принца в Россию состоялся в мае 2017-го.